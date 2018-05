Oddo sul Milan: "Gattuso ha fatto un lavoro straordinario"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Oddo, ex rossonero ed ex tecnico dell'Udinese, ha parlato di Rino Gattuso ai microfoni di Milan TV: "Ha fatto un lavoro straordinario, si è subito integrato bene, si è vista subito la sua mano, grandi complimenti a lui per quello che ha fatto, iniziando una stagione potrà fare molto meglio".