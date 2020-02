Odriozola scrive a Perisic dopo l'infortunio causato. Ma dimentica le scuse

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un suo intervento scomposto in allenamento ha causato l'infortunio di Ivan Perisic, che resterà fuori per circa due mesi. Alvaro Odriozola ha riservato un pensiero al compagno di squadra sulle stories di Instagram: "Non solo un giocatore straordinario, ma anche un incredibile compagno di squadra. Ti auguro una pronta guarigione. Tornerai presto in campo, Ivan!”. Un messaggio in cui però non c'è traccia di scuse, come hanno sottolineato molte testate tedesche.