Oggi in TV, gli anticipi di serie B

RMC SPORT - Biglia: "Mondiale senza Italia non è lo stesso"

Il centrocampista dell'Argentina e del Milan Lucas Biglia ha analizzato così a RMC Sport la vittoria in amichevole contro l'Italia: "L'Italia è in fase di costruzione. Ha tanti giovani di qualità e ancora quattro anni per prepararsi al prossimo Mondiale. I risultati delle amichevoli...