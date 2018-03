Oggi Italia-Argentina, ministro Santos: “Albiceleste ha sangue italiano”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' in programma stasera l'amichevole tra Italia e Argentina a Manchester. Ieri, intanto, a Napoli è andato in scena un incontro tra il sindaco partenopeo Luigi De Magistris e il Ministro del turismo argentino Gustavo Santos, in città per la 'Borsa del turismo mediterraneo'. “Il calcio ha sempre unito Italia e Argentina. Pensate che nove elementi su 11 della nostra nazionale hanno sangue italiano. Anche questo deve spingerci a cooperare sempre di più e a instaurare un gemellaggio tra due paesi tanto lontani eppure cosi vicini”, ha detto Santos come riporta Il Mattino.