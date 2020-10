Oggi Sampdoria-Salernitana, i convocati di Ranieri: ancora out Candreva e Gabbiadini

vedi letture

La Sampdoria è pronta per l’esordio in Coppa Italia. Per la sfida con la Salernitana – valida per il terzo turno e in programma questo pomeriggio, martedì, al “Ferraris” di Genova – Claudio Ranieri ha convocato 24 blucerchiati. A seguire l’elenco completo.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampista: Askildsen, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Keita Balde, La Gumina, Prelec, Quagliarella, Ramírez.