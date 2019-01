© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus ricorda via Twitter che quella di oggi sarà la nona finale tra i bianconeri e il Milan. Bilancio statisticamente favorevole per la Vecchia Signora, cinque successi a tre. Il precedente più pesante, però, resta la finale di Champions del 2003, conquistata dai rossoneri. Il Milan si è poi imposto sui bianconeri nel 2016 in Supercoppa italiana, come pure in Coppa Italia nel 1973. Per la Juve, successi in Coppa Italia (1990, giocata sia in gara di andata e ritorno, 2016, 2018) e Supercoppa italiana (2003).