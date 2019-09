© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt ha parlato dopo la vittoria della sua Olanda contro la Germania, 4-2 il risultato in favore degli orange. Il centrale della Juventus, durante il match, si è reso protagonista di un episodio sfortunato che ha portato al rigore per la Germania: "Mi sono chiesto cosa stesse succedendo. Non mi sono neanche reso conto di avere la palla sul braccio, pensavo che prima avesse toccato quello dell'attaccante tedesco. Per me è discutibile, l'arbitro ha fischiato ma per me non era rigore. Non potevo crederci, ho pensato di chiedere il VAR ma non c'era la possibilità. Fortunatamente, nonostante tutto, è stata una grande serata per noi".