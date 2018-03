Olanda, Koeman annuncia cambi: De Roon spera di partire dal 1'

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ronald Koeman, CT dell'Olanda, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di stasera contro il Portogallo: "Non credo che contro l'Inghilterra abbiamo disputato una brutta partita. Non abbiamo creato molte occasioni ma nemmeno loro ci hanno messo in difficoltà. Contro il Portogallo farò sicuramente dei cambiamenti, voglio vedere nuovi giocatori". Anche Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta rimasto in panchina con gli inglesi, potrebbe essere schierato dall'ex manager dell'Everton dall'inizio.