Olimpiade 2026 a Milano-Cortina, Scaroni: "Opportunità per tutto il Paese"

Il CIO ha assegnato ufficialmente oggi l'Olimpiade invernale del 2026 a Milano-Cortina. Queste le parole del Presidente del Milan Paolo Scaroni, presente alla 134° sessione del Comitato Olimpico Internazionale in Svizzera, per celebrare una giornata storica per l'Italia: "Dopo i Giochi Olimpici invernali di Torino 2006, finalmente, torniamo protagonisti nel panorama sportivo di tutto il mondo. Non è solamente una vittoria per Milano e Cortina ma è un traguardo che deve rendere orgogliosa l'Italia intera. Ritengo che i Giochi siano una grande opportunità per il Paese per sviluppare e diffondere i valori etici e culturali dello sport, che devono essere un punto di riferimento per le generazioni future. Lo spirito Olimpico si sposa perfettamente con gli ideali del Milan e siamo orgogliosi di essere stati, fin da subito, in prima linea a sostegno di questa candidatura. Per questo, esprimo a nome di tutto il Club, le nostre felicitazioni per il risultato conseguito".