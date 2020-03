Olimpiadi nel 2021. Pellegrini: "Fossero state rinviate nel 2022 avrei smesso"

Federica Pellegrini compirà 33 all'Olimpiade di Tokyo 2021, la quinta di una carriera di straordinaria lunghezza, per una nuotatrice soprattutto. Il suo programma di ritirarsi dopo Tokyo, dunque, è solo spostato in là di un anno, come i Giochi: "Il rinvio al 2021 a livello globale è la decisione migliore. Tanti atleti non potevano prepararsi per le restrizioni di questo periodo - sottolinea parlando a La Gazzetta dello Sport - e per un appuntamento come l’Olimpiade bisogna allenarsi. Tra le tre possibilità di cui si parlava, quella del rinvio di un anno per quanto mi riguarda è la migliore. Se l’Olimpiade fosse stata spostata in autunno, la preparazione sarebbe stata strana. Se fosse stata rinviata al 2022 avrei smesso. Così, invece, sono più tranquilla".