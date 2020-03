Olimpiadi posticipate al 2021. Cagnotto: "Giusto, ma non credo che parteciperò"

Tania Cagnotto appoggia e condivide la decisione del Cio di posticipare le Olimpiadi di Tokyo 2020 all’estate del 2021, anche se la tuffatrice italiana fa capire come difficilmente potrà prendere parte all’appuntamento fra oltre un anno, come riportato da la Repubblica: “Se spostano le Olimpiadi di Tokyo all'anno prossimo evidentemente non vedono miglioramenti entro luglio. Potrebbe starci, molti paesi devono ancora passare quello che abbiamo passato noi. Se lo fanno è per il bene del mondo. Egoisticamente, dal mio punto di vista, speravo che si facesse entro l'anno, anche perché se la faranno l'anno dopo non credo di poter partecipare (è nata nel 1985, ndr). Ma ovviamente capisco e condivido, se prenderanno questa decisione sarà per il bene di tutti e del mondo”.