Olimpiadi posticipate al 2021. Caironi: "Decisione inevitabile. Ora rimbocchiamoci le maniche"

vedi letture

Il rinvio al 2021 dell'Olimpiade, e della Paralimpiade, di Tokyo è stato accolto positivamente da Martina Caironi, campionessa paralimpica sui 100 metri e argento nel salto in lungo a Rio 2016, che commenta così la notizia sul proprio profilo Facebook personale: “È ufficiale. #Tokyo2020 si è trasformato in #Tokyo2021. Olimpiadi e Paralimpiadi sono state ufficialmente rimandate di un anno. È stato necessario, hanno preso la decisione giusta e anche inevitabile direi. In questo periodo ognuno di noi ha potuto toccare con mano la precarietà della vita e anche di alcune certezze che pensavamo di avere. Per quanto mi riguarda, da quando ebbi l'incidente nel lontano 2007, ho capito che tutto può cambiare da un momento all'altro e dunque quello che ci resta da fare è rimboccarci le maniche e affrontare di petto la situazione nuova che si ha di fronte. È l'unica via per uscirne. Vi auguro di trovare un nuovo obiettivo di vita. Vi auguro di sopravvivere fisicamente e mentalmente a questo periodo difficile! #distantimauniti”.