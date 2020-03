Olimpiadi rinviate al 2021, Bach: "Nuove date? E' un puzzle. Potrebbero non essere d'estate"

Il presidente del Cio, Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha parlato in conferenza stampa (via video) dopo la decisione presa ieri di posticipare li Giochi Olimpici all’estate del 2021: “E’ stata una decisione condivisa fra il Cio e l’organizzazione di Tokyo 2020. Dobbiamo essere uniti. Il significato dei Giochi Olimpici è importante e questa edizione 2020 spostata nel 2021 potrebbe essere la celebrazione dell’umanità dopo aver superato una sfida senza precedenti. La fiamma Olimpica rappresenta la luce in fondo ad un lungo tunnel, un tunnel che non sappiamo ancora quanto sia lungo. Quando sapremo le date? Abbiamo chiesto al comitato di creare una task force, chiamata Here We Go, per studiare la questione. Servirà una consultazione con 33 federazioni internazionali e ci sarà una teleconferenza domani. Ci sono tanti problemi da considerare. Dovremmo arrivare ad una soluzione il prima possibile, la priorità è prendere una decisione di qualità tenendo conto di tutte le parti interessate. La voce degli atleti sarà importante e giocherà un ruolo fondamentale nella decisione. Saranno presenti ad ogni decisione. Ho già scritto e chiamato gli atleti di tutto il mondo. Cosa farà la task force? Dovrà affrontare centinaia di questioni. E’ una sfida senza precedenti e questo rinvio delle Olimpiadi richiederà sacrifici da parte di tutte le parti in causa. Diciamo che è un enorme puzzle ed ogni pezzo deve andare al proprio pposto. Se anche solo uno non viene messo nella corretta posizione, l’intero puzzle viene distrutto. Ma io ho fiducia, Tokyo è la città olimpica più preparata che io abbia mai visto. Siamo fiduciosi nel costruire al meglio il puzzle e nell’avere una meravigliosa Olimpiade. Se abbiamo mai pensato all’annullamento? La cancellazione era una eventualità sul tavolo come tante altre opzioni, ma ovviamente questa non è mai stata quella favorita del Cio. I problemi legati alle sponsorizzazioni? Abbiamo contattato gli sponsor, abbiamo il loro pieno supporto. Lavoreremo per implementare ancora di più i rapporti. Saranno i giochi del 2020, quindi chi li aveva manterrà i propri diritti. Possibile vedere i giochi in Primavera? L’accordo è di farli entro e non oltre l’estate del 2021, questo significa che la task force considererà l’intero scenario. La decisione non sarà limitata ai mesi estivi, tutte le opzioni sono sul tavolo. Inevitabilmente ci saranno costi in più per tutti e per questo sono felice che il primo ministro giapponese Abe abbia dato l’appoggio del governo”.