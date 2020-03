Olimpiadi rinviate al 2021. La prima volta nella storia per motivi di salute pubblica. Gli atri casi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio alla decisione di rinviare le Olimpiadi nel 2021, sottolineando come sia stato un vero e proprio tornado a convincere Cio e Governo giapponese a rompere gli indugi e ad anticipare i tempi rispetto alle indicazioni emerse non solo otto giorni fa, quando da Losanna si era lasciato intendere che le sorti dei Giochi sarebbero state rese note tra fine maggio e i primi di giugno, ma anche rispetto a domenica scorsa, quando la deadline per l’annuncio era stata fissata a metà aprile, benché già apparisse scontato il rinvio.

La prima volta - Dopo tre annullamenti per cause belliche (1916, 1940 e 1944) e dopo due boicottaggi per motivi politici (Mosca 1980 e Los Angeles 1984), le Olimpiadi moderne conoscono ora il primo rinvio della loro storia. Mai era successo, peraltro, che fossero minate da motivi di salute pubblica.