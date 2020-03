Olimpiadi rinviate al 2021. Per il Giappone un sacrificio economico da oltre 5 miliardi di euro

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica spazio al rinvio delle Olimpiadi nel 2021, sottolineando come questo naturalmente comporterà un enorme sacrificio economico. Ovvero il nodo che nelle ultime settimane ha lasciato i Giochi in una sorta di limbo decisionale, a dispetto di chi chiedeva il rinvio già dopo i primi giorni di esplosione su scala mondiale del virus. Diritti tv, biglietti, sponsorizzazioni, prenotazioni aeree e alberghiere, riqualificazione di siti olimpici già programmate, e poi calendari da rivoluzionare in quasi tutti gli sport da qui ai prossimi due anni: la stima del costo che il rinvio peserà sul Giappone parla di 5 miliardi e mezzo di euro. Ma le conseguenze finanziarie "non sono state discusse e non sono la priorità, la priorità è proteggere le vite" ha detto il presidente del CIO Bach.