Olimpiadi rinviate al 2021, Zanardi ci scherza su: "Notizia che taglia le gambe"

Alex Zanardi, come spesso gli capita, usa l’ironia per commentare la decisione del Cio di rinviare al 2021 le Olimpiadi di Tokyo. Il paraciclista italiano ha così commentato a ‘Tutti Convocati’ su Radio24: “Passatemi la battuta, è una notizia che mi taglia le gambe, la scopro adesso con voi. La scopro con un po' di rammarico. Il dubbio è che anche in questa occasione la risposta che si è dovuta dare riguarda più la percezione che la tecnicità del problema stesso. La speranza è che i fatti ci costringano a fare una riflessione per fare in modo che in un prossimo futuro potranno esserci strumenti migliori per far sì che certi momenti non tornino più. Spiazza sapere che non c'è nulla di certo su cui costruire. Ma quante cose l'uomo si è inventato nella sua storia? Ripartirà tutto, lo sport e la nostra vita. Se penso di andare in Giappone nel 2021? L'anno prossimo sarà ancora più complicato alla soglia dei 54, ma non credete che non ci stia già pensando. Per me ogni mese può fare la differenza. Credo di avere un po' cambiato, tecnicamente parlando, le regole del gioco che mi piace e ci proverò ad andare a Tokyo 2021. Quale terreno migliore per cimentarsi del percorso paralimpico? Ero già matematicamente a Tokyo 2020, ora si rimette tutto in discussione...chi se ne frega! Abbiamo un anno in più per divertirci. Ho intenzione di farmi trovare pronto, ho in testa il triathlon, finale mondiale Ironman. Ci sono mille cose da fare, una dovrò pur farla”.