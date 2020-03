Olimpiadi rinviate al 2021. Zanardi: "Il sistema si è sfaldato dopo qualche fuga in avanti"

Ha saputo del rinvio delle Olimpiadi nel primo pomeriggio di ieri, come tutti nel mondo. Ma Alex Zanardi, 53 anni, non credeva che la decisione arrivasse così alla svelta. "Non me lo aspettavo – racconta a La Gazzetta dello Sport -. Ragionandoci era anche prevedibile. Ma fino a sette giorni fa c’era gente che non vedeva possibile neanche un semplice ritardo. Si è passati da un estremo all’altro e l’impressione è che il sistema si sia sfaldato rapidamente dopo qualche fuga in avanti. Sarebbe stato meglio far fronte comune, mettendo davanti a tutto la salute delle persone ma prendendo le decisioni insieme. Invece prima l’annuncio del comitato olimpico canadese, poi la Federnuoto americana, e di colpo è crollato il castello. L’impressione è che si debba dare una risposta più alla percezione delle persone che non alla tecnicità del problema stesso".