Lulù Oliveira, ex attaccante di Fiorentina e Cagliari, ha parlato a Firenzeviola.it commentando così i recenti episodi di razzismo negli stadi italiani: "Ai miei tempi succedeva di peggio e il razzismo era vivo ma mi stupisce che nel 2020 si continui con questi episodi. E le banane o il verso delle scimmie... Come se dalle scimmie discendessero solo i giocatori di colore. Bianchi o neri, discendiamo tutti da lì. Secondo me comunque non serve a nulla chiudere i settori, bisogna punire chi sporca il gioco più bello del mondo con questi episodi. Ci sono le telecamere per individuare queste piccole persone e toglierle di mezzo".