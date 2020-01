© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Innanzitutto Eriksne è un team player. Quando giochi 70 partite all’anno non puoi far bene ogni volta, eppure lui corre sempre per la squadra. Per me è un moderno numero 10, fisicamente molto forte: d’altronde negli anni con il Tottenham è stato il giocatore con più presenze". Parla così Morten Olsen, ex ct della Danimarca, a La Gazzetta dello Sport: "Ma c’è di più: anche quando non è in buona giornata Christian è uno che sa dare una grande mano alla sua squadra".

Da leader dell’Inter avrà molte responsabilità in più. "E deve prendersele, questo è certo, perché non ha più 22 anni. Dopo 6 anni e mezzo in Premier è nel cuore della carriera, nel suo momento migliore. Non so se in giro c’è qualcuno più forte: non amo i paragoni, però il fatto che lo volessero tanti top club conta eccome. Adesso potrà portare l’Inter di nuovo in cima in Italia e in Europa".