Oltre la rivalità: CR7 e Messi non si seguono sui social. Georgina e Antonela scambiano cuori

Rivali sì, nemici mai. O forse un po' sì, ma pur sempre in rapporti di reciproco rispetto. Parliamo di Cristiano Ronaldo e la sua eterna nemesi, Lionel Messi. Le protagoniste, questa volta, sono però le rispettive compagne di vita: Antonella Roccuzzo, moglie del 10 del Barcellona, e Georgina Rodriguez, compagna del 7 della Juventus. La prima, nell'augurare buona Pasqua ai propri follower, ha postato una foto sui social ritraente l'intera famiglia, compreso ovviamente Leo. E tra i commenti spicca proprio quello di Georgina: un semplice cuore. Ma tanto basta ad accendere la fantasia dei rispettivi tifosi, abituati a mettere Messi contro CR7 e questa volta "costretti" a immaginarseli magari seduti alla stessa tavola in una ipotetica cena a quattro. Nulla di strano, a dire il vero: nonostante Ronaldo e la Pulga continuino a non seguirsi sui social, le due rispettive compagne di vita non sono affatto nuove a scambi di cortesia e messaggi di amicizia di questo tipo.