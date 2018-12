Fonte: Dal nostro inviato Michele Pavese

I tifosi dell'Olympiacos prima dell'inizio della sfida contro il Milan hanno esposto una coreografia che rimanda alla famosa serie tv La casa di carta per spingere la propria squadra verso la conquista dell'Europa League. in curva sono infatti spuntate le sagome dei protagonisti della serie, con la tuta rossa e la maschera di Salvador Dalì, che bramano la coppa della competizione con la scritta, in italiano, "la casa del trofeo".