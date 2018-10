Olympiacos, Martins: "Il Milan ha dei limiti in difesa"

Yayà Tourè, vicino all'Inter 'c'era Mancini, persona speciale'

(ANSA) - MILANO, 3 OTT - "Il Milan è una squadra forte, che attacca molto bene ma ha anche limiti in difesa. Cercheremo quindi di segnare in una partita per noi molto importante". Pedro Martins, allenatore dell'Olympiacos Pireo, sfida il Milan, nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League, ma fa i complimenti a Gattuso per come si è calato nel ruolo di allenatore: "era un grande giocatore e non a casa è già diventato un grande tecnico. Era un giocatore intenso, caratteristica che mantengono le sue squadre". Per Yayà Tourè invece è quasi un derby. L'ivoriano, ex Manchester City, conferma di essere stato vicino all'Inter in passato. "Mancava veramente poco - rivela - ma all'ultimo minuto è saltato tutto, il City si è opposto alla mia cessione. Per me Mancini è una persona speciale, per cui nutro grande rispetto. Mi chiama spesso dopo le partite".