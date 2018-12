© foto di PHOTOVIEWS

Consueto appuntamento con la moviola sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, con la rosea che su Olympiacos-Milan scrive: "Bastien fatica a controllare una partita nervosa e difficile, ma soprattutto sbaglia nell’episodio chiave quando fischia un rigore dopo un presunto contatto in area tra Abate e Torosidis: il difensore rossonero col braccio sinistro tocca leggermente la schiena dell’avversario mentre salta per colpire il pallone. Dubbi anche al 15’ s.t.: l’azione del primo gol greco sembra cominciare dalla bandierina in modo irregolare. L’arbitro non è sempre lucido neanche sui cartellini gialli: giusti quelli di Calhanoglu che stende Fetfatzidis, di Koutris che ferma la corsa di Castillejo, di Cisse su Higuain e di Reina per perdita di tempo. Esagerata quella di Bakayoko su Fetfatzidis. Sul 2-1 milanista non ci sono dubbi: la palla colpita da Zapata supera nettamente la linea".