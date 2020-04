OMS: "In Europa, quasi la metà dei morti per COVID-19 era residente in case di cura"

Le case di cura sono state uno dei principali veicoli di contagio del COVID-19. "Quasi metà delle persone morte per coronavirus in Europa erano residenti di case di cura", ha dichiarato quest'oggi il direttore regionale dell'Oms Europa, Hans Kluge, in conferenza stampa. "Questa - ha detto - è una tragedia umana inimmaginabile. E' preoccupante il modo in cui operano tali strutture di cura, il modo in cui i residenti ricevono assistenza, queste strutture stanno fornendo percorsi per la diffusione del virus. Questa pandemia ha acceso i riflettori su aspetti trascurati e sottovalutati della nostra società. In tutta la regione europea, l'assistenza a lungo termine per gli anziani è stata spesso notoriamente trascurata. Ma non dovrebbe essere così".