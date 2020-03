OMS lancia l'allarme, in Africa situazione drammatica: "C'è una vita comunitaria molto forte"

vedi letture

In Africa la situazione è drammatica. Matshidiso Rebecca Moeti, direttrice regionale dell'Oms per l'Africa, quest'oggi ha lanciato l'allarme e ha chiesto di trovare in fretta una soluzione per un Continente già fragile: "Ci sono 39 Paesi con circa 300 casi al giorno per un totale di 2.234 casi. Le misure di isolamento sono difficili da adottare dove c'è una vita comunitaria molto forte. Dobbiamo trovare altri metodi di igiene per minimizzare la propagazione".