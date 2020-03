OMS, Ricciardi: "Picco il 25 marzo? Troppo azzardato. Le persone devono stare a casa"

vedi letture

Il medico Walter Ricciardi, membro dell’OMS, ha parlato a SkyTG24 sui numeri raccontati dalla Protezione Civile. “Bisogna aspettare, è una battaglia lunga, lenta, persistente. Stiamo andando nella giusta direzione se la gente aiuta, bisogna uscire solo per gli scopi davvero essenziali, comprare beni di prima necessità, medicine. C’è troppa gente in giro. Il 90% degli italiani ha capito, ma c’è troppa gente che si muove e non interrompe quella catena di trasmissione che ci permetterebbe di diminuire invece che di aumentare. Sospendere il trasporto pubblico? Le persone che non hanno necessità di andare a lavorare, ma che possono rinviare, non frequentino i mezzi pubblici, lasciando solo chi non ha il mezzo proprio. Ieri è aumentato il numero delle persone che sono state trovate in condizioni non giustificate. I controlli, non così capillari, non sono emblematici. Non uscire di casa se non per acquisto beni non essenziali. Picco il 25 marzo? Troppo azzardato, se il comportamento responsabile verrà attuato nelle prossime due settimane potremo vedere un po’ di luce”.