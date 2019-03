Onofri: "Kucka è il pezzo da novanta del centrocampo del Parma"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai nostri microfoni di ParmaLive.com, il commentatore Sky ed ex rossoblù Claudio Onofri ha così parlato di Parma-Genoa, gara andata in scena sabato scorso al Tardini e che ha visto il ritorno al successo dei crociati grazie alla rete di Kucka: "Kucka, se sta bene, è il pezzo da novanta di quel centrocampo. Va bene Rigoni, Scozzarella, Barillà, Machin e gli altri, però lui è di un gradino superiore rispetto agli altri. Sabato, gol a parte, si è visto poco, però è un giocatore forte. Io me ne sono innamorato durante i Mondiali del 2010, quando il Genoa lo prese ero soddisfattissimo. Per il Parma lui va benissimo, non bene".