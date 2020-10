Onofri predica calma: "Lazio, bisognerà aspettare i nuovi per sperimentare le idee di Inzaghi"

Claudio Onofri, ex difensore italiano, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Bene il test di ieri della Nazionale, Mancini ha impiegato alcuni calciatori che avevano poca esperienza con gli Azzurri. Roberto sta facendo un qualcosa di straordinario, ha un modo unico di interpretare il calcio. Lazzari terzino destro? Ha grandi potenzialità, può sicuramente farlo. Manuel è cresciuto molto, diventando più completo con la Lazio. Partendo dietro, avrebbe sicuramente più spazi per attaccare la profondità. La prova dei biancocelesti con l'Inter è stata importante, in una gara condizionata da infortuni ed espulsioni. Mi sarei aspettato più spettacolo, la squadra di Inzaghi paradossalmente mi è piaciuta di più nella sconfitta contro l'Atalanta. Bisognerà aspettare l'inserimento dei nuovi per sperimentare le nuove idee di Inzaghi".