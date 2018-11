© foto di Federico De Luca

Claudio Onofri, ex difensore e allenatore del Genoa, è intervenuto a Radio Punto Zero parlando in vista della sfida tra il grifone e il Napoli. "Prima che Koulibaly arrivasse al Napoli, avevo partecipato allo scouting del Genoa e la mia sezione era il campionato belga e quello ceco. Vedevo tutte le partite e dopo pochissime giornate il nome che segnalavo sempre al Genoa, al presidente Preziosi, era quello di Koulibaly. Alla fine, anche per motivi economici dato che il prezzo era già altino, non se ne fece nulla e andò al Napoli. Dopo i primi errori in azzurro, ero sempre pronto a difenderlo. Lo consideravo un grande difensore. Oggi lo ha dimostrato: è tra i primi tre al mondo", ha detto.