"Ora l'Inter è condannata a vincere lo Scudetto". Rivedi l'analisi di Condò sul flop Champions

Tra i vari commenti al flop dell'Inter in Europa, c'è a che quello di Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport: "Dopo l'eliminazione dalla Champions League, c’è sicuramente una nuova responsabilità per l’Inter e per Antonio Conte in modo tale da poter considerare positiva la stagione: null’altro di diverso se non vincere lo Scudetto. Ora l’Inter è inchiodata alla necessità di vincere in Italia per rimontare questo fallimento, perché questo è un fallimento vero".

Rivedi il video con le parole di Condò: