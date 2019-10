Oggi sarà il giorno della nomina di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan. Un tema, quello della panchina rossonera, che Franco Ordine ha analizzato in un fondo al Corriere dello Sport: Impallinare Pioli perché è arrivato dopo la candidatura di Spalletti, è un esercizio tipico alla Tafazzi. Se Luciano, impegnato a vendemmiare, fosse stato motivatissimo ad allenare il Milan, non si sarebbe fermato dinanzi all’opposizione dell’Inter di liquidargli la buonuscita. Avrebbe tirato dritto per dimostrare, in modo pubblico, che le due qualificazioni in Champions raggiunte ad Appiano erano da considerare altrettante medaglie sul petto. Ha ceduto invece a un sordo rancore e alla voglia di completare la vendemmia nella sua vigna".