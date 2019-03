© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Franco Ordine firma il suo commento sul Milan sulle colonne de Il Giornale oggi in edicola. "Il tratto d'avvicinamento al derby di domenica, uno dei prossimi snodi decisivi per il posto in Champions, è diventato una marcia quasi trionfale che nasconde però scelte coraggiose da compiere nelle prossime ore (...). L'argomento all'ordine del giorno è il brasiliano Paquetà: ha il serbatoio vuoto ma una spiegazione convincente. Tra campionato brasiliano e trasferimento a Milanello, non si è mai fermato, 51 partite giocate di fila (...). Altro nodo da sciogliere è Suso: a riposare ha riposato, a smaltire il post pubalgia ha scaltito eppure il rendimento è ancora sotto il livello delle attese".