Orlando: "Fiorentina ancora scossa, ma a Torino ha saputo reagire"

L'ex Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a Firenzeviola.it del buon momento sportivo della squadra gigliata: "La squadra viola in queste due partite è stata veramente brava. Con il Benevento io avrei avuto problemi a giocare dopo la settimana vissuta per la morte del compagno e i viola invece sono stati bravi a farlo. Nel primo tempo hanno giocato anche un buon calcio ma quella non è stata una partita vera visto che anche il Benevento risentiva della situazione. Per quella partita ai viola do un 10. A Torino la squadra ha provato a reagire, il tempo aiuta a lenire il dolore ma si vede che è ancora molto scossa. Il Torino è in una condizione drammatica e penso abbia messo del suo a far vincere la Fiorentina che comunque ha assolutamente meritato la vittoria".