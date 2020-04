Orlando: "Mi sarei tagliato subito l'ingaggio. Iachini un amico, Castrovilli mi ricorda Iniesta"

L'ex viola Massimo Orlando ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna di QS: "Gli stipendi? Io so bene che cosa avrei fatto se fossi stato ancora un calciatore. Mi sarei tagliato subito l’ingaggio. Non si gioca? Non prendo neppure un euro. Punto. Io sono così e chi mi conosce lo sa. Aggiungo che per un calciatore di serie A un gesto di questo genere dovrebbe essere spontaneo. Si parla di accordi da discutere e da trovare, di sindacato… ma dove? Poi, ovviamente, il discorso deve essere diverso per chi gioca in Lega Pro e guadagna, sì e no, duemila euro al mese. Iachini? Beppe è un amico. Siamo stati un paio di volte a cena da quando è tornato a Firenze ed è sempre lo stesso di quando eravamo compagni di squadra. Meticoloso, malato di calcio, motivato. Sa bene di avere fra le mani l’occasione più bella e importante della carriera e vuole essere perfetto. Portarlo a cena, e ve lo dico io che ci sono riuscito, è quasi impossibile: vede 20 partite al giorno, va al campo un’ora prima di tutti , lavora fino a notte. Castrovilli? Mi piace come si muove anche nelle situazioni delicate, fra due, tre avversari. Ha il cambio di passo giusto… sotto certi aspetti mi ricorda molto Iniesta. Se poi aggiungiamo che mi dicono sia uno anche con grande testa fuori dal campo… Sì Castrovilli diventerà un super-campione".