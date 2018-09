Orrico: "Roma, mercato scellerato. Inter, è colpa di Spalletti"

Corrado Orrico, ex allenatore, commenta la Serie A sulle colonne de Il Tirreno. "Il calcio non fa sconti, gli errori si pagano e spesso a caro prezzo. E' quanto sta accadendo a Inter e Roma, al momento le due grandi delusioni del campionato (...). La Roma paga una strategia di mercato a mio parere scellerata (...). Per l'Inter il discorso è diverso e questa volta sul banco degli imputati non può che esserci Spalletti".