Orrico sulla salvezza: “SPAL bene. Rischiano Sassuolo e Chievo”

Corrado Orrico ieri é intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, ecco quanto evidenziato sulla lotta salvezza:

In zona retrocessione invece cosa ci dobbiamo aspettare?

"Ci dobbiamo aspettare dei colpi di scena continui. Escluso il Benevento che pur giocando bene e onorando gli impegni mi sembra tagliato fuori, le altre andranno avanti col massimo impegno cercando di ripetere quello che fece il Crotone l'anno scorso che fu miracoloso".

Quale squadra la convince di più per la salvezza?

"Le squadre di calcio attraversano momenti buoni e meno buoni. Il segreto per la salvezza è centrare il momento buono, come ha fatto la SPAL che nel momento cruciale ha iniziato a macinare gioco e risultati. Mi ha sorpreso moltissimo la posizione del Sassuolo perché me l'aspettavo come squadra rivelazione, un po' per l'ambiente e un po' per il valore dell'allenatore, invece si trova in una posizione inaspettata e quindi probabilmente anche incapace di usare le armi che servono per salvarsi, ovveor il massimo impegno, semplicità, ricerca del risultato, compattezza di squadra. Tutte cose che servono per lottare per la retrocessione, ed il Sassuolo potrebbe non avere queste capacità.

Lo stesso discorso vale anche per il Chievo Verona?

"Si, considerando pure l'avvio di campionato è stato roboante. Le sconfitte lasciano il segno, o le recuperi immediatamente con una vittoria squillante sennò te le porti dietro. Il Chievo, che io vedo giocare anche discretamente, non riesce a fare il risultato. Vediamo cosa succederà ma i colpi di scena sono all'ordine del giorno".