Orsi appoggia le scelte di Conte: "Corretto non cambiare la formazione titolare"

Fernando Orsi, commentatore tecnico per la sfida di questa sera fra Inter e Bayer Leverkusen, ha parlato delle scelte di formazione di Antonio Conte che per la terza volta consecutiva ha riproposto lo stesso 11 iniziale, con Eriksen ancora in panchina: "Questi sono i momenti delle scelte, non si può più sbagliare e giustamente Conte si affida a quelli che ha visto meglio nell'ultimo periodo e soprattutto a quelli che hanno battuto l'Atalanta prima ed il Getafe poi".

