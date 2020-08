Orsi dopo aver commentato l'Inter: "2-1 stretto. Con uno come Lukaku è tutto più semplice"

Al termine del successo dell'Inter sul Bayer Leverkusen che ha regalato ai nerazzurri l'accesso alle semifinali di Europa League, Fernando Orsi ha detto la sua sul match dopo aver commentato la partita per Sky: "Il 2-1 non rende giustizia al gioco dell'Inter, ha creato tantissimo e il Leverkusen non ha fatto granché per rendersi pericoloso. Difesa e centrocampo hanno fatto veramente bene, poi c'è Romelu Lukaku: quando hai davanti un giocatore così, che fa salire la squadra e respirare i compagni, è tutto più semplice".