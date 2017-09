Orsi: "Idee poco chiare e molti cambi: Montella ha delle colpe"

© foto di Federico Gaetano

"La campagna acquisti del Milan è stata di alto livello in ogni reparto. La squadra poteva perdere con la Lazio, anche se non in quel modo, ma non con la Sampdoria. Credo che le responsabilità siano del tecnico. E' vero che è dura assemblare una squadra con tanti volti nuovi ma servono idee chiare e cambiare così spesso non è certo utile" è questo il pensiero di Fernando Orsi, voce di Radio Radio, sul futuro della panchina del Milan.