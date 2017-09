Orsi: "Italia, basta critiche. Testa al secondo posto"

© foto di Federico Gaetano

L'ex portiere e allenatore Fernando Orsi ha parlato ai microfoni di Radio Radio affrontando l'argomento relativo alla Nazionale italiana: "Credo che si stia esagerando con le critiche. Perdere 1-0 o 3-0 contro la Spagna era lo stesso. In tutta Europa il 98% delle Nazionali possono subire tre reti dagli iberici. Negli ultimi anni abbiamo sempre sofferto le Furie Rosse ma adesso gli azzurri devono pensare soltanto alla gara di stasera per consolidare il secondo posto e giocare gli spareggi, sperando di non trovare il Portogallo".