Fonte: Tuttonapoli.net

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Fernando Orsi, ex portiere e allenatore, ha parlato a Radio CRC tornando sugli episodi di Napoli-Juventus: "Non dobbiamo pensare alla partita Napoli-Juventus. Oggettivamente se si va a vedere, è rosso. L'espulsione di Meret c'è. Cristiano Ronaldo, nella corsa, doveva alzare la gamba; anche l'intenzionalità è fallo. Il problema sono i 16 punti di distacco. Reali o meno sono numeri e non possono essere discussi. L'anno di Ancelotti è un anno conoscitivo. L'acquisizione del posto in Champions era l'obiettivo per potersela giocare alla grande l'anno prossimo. Bisogna sperare anche in buoni interventi sul mercato. Innanzitutto devi cercare di non vendere quelli che hai e comprare qualcuno di esperienza".