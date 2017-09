© foto di Stefano Principi

Ai microfoni di Radio Radio Fernando Orsi commenta Italia-Israele: "Una fatica così non me l'aspettavo. Penso che l'obiettivo di questa Italia era andare agli spareggi visto che in un girone con la Spagna era difficile pensare di arrivare primi. Devo dire però che l'Italia vista ieri mi fa preoccupare".