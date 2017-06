Orsi sul Milan: "Borini opportunità di mercato. Squadra quasi fatta"

© foto di Stefano Principi

L'ex portiere della Lazio e allenatore Fernando Orsi ha parlato a Radio Radio: Borini? Ora la Lazio dirà che non l'ha mai trattato ma in realtà sono anni che provano a prenderlo. Il Milan ha trovato questa opportunità, gli serviva questa alternativa per gli esterni d'attacco. Non mi entusiasma come giocatore, ma il Milan mi sta comunque sorprendendo per come va sull'obiettivo e per le idee che ha. Non chiare, chiarissime. Inoltre la società consegna a Montella una squadra praticamente fatta all'inizio del ritiro".