Osasuna-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: out Suarez, Joao Felix guida l'attacco

Alle 18.30 toccherà all'Atletico Madrid tornare in campo nella Liga. La squadra di Simeone sarà ospite dell'Osasuna e si schiererà con Joao Felix, eroe di Champions, in attacco mentre Luis Suarez non è rientrato tra i convocati perché ha bisogno di riposare. Torna Gimenez in difesa. Nell'Osasuna spazio a Jony, Adrian e Gallego.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Roncaglia, David García, Unai García, Íñigo Pérez; Oier, Moncayola, Rubén García; Jony, Adrián, Gallego.



ATLETICO MADRID (4-5-1): Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Herrera, Koke, Correa, Vitolo, Llorente; Joao Félix.