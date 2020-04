Ospedali Covid e luoghi per quarantena: le condizioni del governo alle Regioni per ripartire

Ospedali Covid e luoghi dove poter svolgere la quarantena, ma anche autocertificazioni per le aziende. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, sono queste le condizioni che il governo porrà alle regioni che intendono ripartire, in maniera graduale, a partire dal 27 aprile. I settori interessati da eventuali riaperture saranno auto, edile e moda. Le cui aziende dovranno, appunto, autocertificare di avere dispositivi di sicurezza, controlli, presenza medica e in generale rispetto delle previsioni. Capitolo a parte per bar e ristoranti: la riapertura è lontana, ma si sta pensando di concedere almeno il servizio da asporto, oltre che la consegna a domicilio.