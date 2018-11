Osvaldo torna in Italia per cantare: l'ex Roma e Juve in concerto nel 2019

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pablo Daniel Osvaldo torna in Italia. Ma per cantare: l'ex attaccante di Roma, Fiorentina e Juventus ha da tempo intrapreso la carriera di rocker, come frontman della band Barrio Viejo. Il gruppo argentino sarà in concerto nel Belpaese a partire dal 5 febbraio, a Paganica. Tappe in programma a Olbia, Sassari, Imola, Roma e Pisa.