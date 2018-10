Otto anni di Daspo a 5 ultras Catania

Furgone Cosenza bloccato sulla A18 dopo una partita al Massimino

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MESSINA, 19 OTT - Il Daspo, per la durata di otto anni, è stato disposto dal questore di Messina, Mario Finocchiaro, nei confronti di cinque ultras del Catania, dopo la partita del Massimino contro il Cosenza. Alcuni sostenitori di età compresa fra i 22 e i 33 anni, l'11 febbraio scorso hanno inseguito e accostato un furgone con a bordo alcuni tifosi della squadra calabra lungo la A18, in direzione Messina, a Roccalumera, cercando di bloccarne la marcia e colpendolo con oggetti vari. Da intercettazioni telefoniche e ambientali è emerso che i cinque avrebbero pianificato l'assalto e avevano già in programma di metterne a segno un altro ai danni degli esponenti di altre tifoserie nelle domeniche successive. Obiettivo: depredare gli avversari di gadget e stendardi, da conquistare come 'trofei'.