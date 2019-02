Caso rientrato. Dopo l'intervista de 'Le Iene' a Nicolò Zaniolo e a sua madre, che ha infastidito il giocatore e provocato la reazione della Curva Sud e dei tifosi giallorossi, l'intervistatore Nicolò De Devitiis ha fatto un passo indietro e ha chiesto scusa al centrocampista della Roma: "Ho sbagliato, ci sono tante cose dietro, c’è un gruppo che lavora, non è una giustificazione, ma il mettere davanti il fatto che le Iene sono così, passa in secondo piano. Più che chiedere scusa, ripeto l’ho fatta fuori dal vaso, ho 28 anni e non 40, sbagliando s’impara e questa roba me la porterò dietro come bagaglio personale", ha dichiarato a 'Tele Radio Stereo'.

A certificare la pace fatta anche la foto postata su Instagram da Nicolò Zaniolo, che ha commentato uno scatto con la mamma e con De Devitiis così: "Pace fatta".