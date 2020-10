Padoin e gli aneddoti su Vidal: "Una volta si nascose nell'armadio per scappare dal ritiro"

Intervistato dal portale cronachedispogliatoio.it, l'ex calciatore tra le altre della Juventus Simone Padoin ha raccontato tanti curiosi aneddoti sui suoi compagni di squadra in bianconero. In particolare, sul nuovo rinforzo dell'Inter Arturo Vidal, tra i personaggi più coloriti descritti dal 'Pado': "Vidal era un pazzo totale. Su di lui ho gli aneddoti migliori. Quando andavamo in ritiro avevamo le guardie del corpo che ci controllavano. Non potevamo uscire e lui trovava sempre sotterfugi per eludere la sicurezza e andare in giro. Una volta si nascose in un armadio e poi per le scale pur di scappare".

E poi i cavalli, quei cavalli amati da mister Allegri ma allo stesso tempo anche dal cileno: "Possiede una scuderia in patria. Noi andavamo a cena alle 8 in ritiro, Vidal arrivava sempre a filo e si metteva a tavola con il telefono per guardare le gare dei suoi cavalli. E noi facevamo gruppo intorno per seguirla con lui. Vincevano spesso", le sue nostalgiche dichiarazioni.