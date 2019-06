© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Avventura in Spagna per Simone Padoin? Difficile, ma l'invito arriva da Alvaro Morata. Tra i commenti al lungo post su Instagram con cui il duttile centrocampista e difensore ha salutato il Cagliari, spinta infatti il commento dell'attaccante spagnolo: "Vieni all'Atletico Pado!". Morata e Padoin hanno condiviso dal 2014 al 2016 lo spogliatoio della Juventus: il commento, per quanto scherzoso, testimonia l'affetto tra i due, peraltro condiviso dai tanti rossoblù che hanno salutato via social l'ormai ex compagno di squadra.